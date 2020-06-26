Япония сделала России представление из-за работ в Охотском море

В Японии назвали недопустимой геологическую разведку, которую Россия проводит в Охотском море у берегов Курил. Москва предупреждала Токио об этих работах, но все равно получила представление от японской стороны.

«17 июня мы сделали представление [России] в связи с тем, что это (геологоразведка у берегов Курил — прим. ред.) не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято», — приводит РИА «Новости» слова генерального секретаря японского правительства Есихидэ Суги.

Он добавил, что решение вопроса с Курильскими островами очень важно для руководства Японии. Суги заявил, что японское правительство продолжит переговоры с Россией по территориальной проблеме и мирному договору.

Россия сейчас проводит геологическую разведку в Охотском море между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. Работы продлятся три месяца, о чем Японию предупредили заранее.

Токио настаивает на принадлежности Японии островов Итуруп, Кунашир и Шикотан и называет их своими «северными территориями». Из-за этого спора Россия и Япония никак не могут заключить мирный договор. Доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов ранее заявил, что договор откладывается, так как Токио «утрачивает иллюзии» относительно Курил.