  • Япония сделала представление России из-за рыбзавода на Курилах

    05 сентября 2019, 07:18

    Андрей Иванов

    Открытие рыбзавода на острове Шикотан Курильского архипелага встревожило правительство Японии. Россия получила представление и предупреждение о «надлежащем ответе» со стороны Токио.
    Япония сделала представление России из-за рыбзавода на Курилах

    «Включая представление, мы ответим надлежащим образом. В любом случае, в правовой позиции нашего правительства никаких изменений нет», — приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суги.

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    Он подчеркнул, что для решения фундаментальных проблем в российско-японских отношениях необходимо окончательно разобраться с судьбой южных Курильских островов.

    Японские власти намерены продолжить плотные переговоры с российской стороной, руководствуясь своей основной позицией — решение территориальной проблемы и следующее за ним заключение мирного договора.

    4 сентября новый рыбоперерабатывающий завод на Шикотане в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) показали президенту России Владимиру Путину.

    Россия и Япония уже много лет не могут заключить мирный договор. Основная проблема в этой ситуации — разногласия в части принадлежности южных Курильских островов.