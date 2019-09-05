Япония сделала представление России из-за рыбзавода на Курилах

Открытие рыбзавода на острове Шикотан Курильского архипелага встревожило правительство Японии. Россия получила представление и предупреждение о «надлежащем ответе» со стороны Токио.

«Включая представление, мы ответим надлежащим образом. В любом случае, в правовой позиции нашего правительства никаких изменений нет», — приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суги.

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Он подчеркнул, что для решения фундаментальных проблем в российско-японских отношениях необходимо окончательно разобраться с судьбой южных Курильских островов.

Японские власти намерены продолжить плотные переговоры с российской стороной, руководствуясь своей основной позицией — решение территориальной проблемы и следующее за ним заключение мирного договора.

4 сентября новый рыбоперерабатывающий завод на Шикотане в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) показали президенту России Владимиру Путину.

Россия и Япония уже много лет не могут заключить мирный договор. Основная проблема в этой ситуации — разногласия в части принадлежности южных Курильских островов.