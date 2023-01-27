Мир 27 января 2023, 07:31 Япония решила заморозить активы сына Януковича и еще 13 человек из новых регионов России Япония ввела санкции против сына Януковича и еще 13 человек из новых регионов России Unsplash

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Японские власти замораживают активы сына бывшего президента Украины Александра Януковича, а также представителей администраций новых российских регионов и украинских бизнесменов. Всего в список попали 14 человек, их фамилии озвучил МИД Японии. Об этом написало РИА «Новости» .

«Вводятся меры по заморозке активов в отношении лиц (14 человек), которые сочтены причастными к аннексии Россией Крыма и Севастополя, а также к дестабилизации ситуации на востоке Украины», — сказано в сообщении.

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В частности, в список попали владелец группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group Сергей Курченко, бизнесмен Александр Янукович, бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, зампред правительства региона ДНР Евгений Солнцев, замруководителя администрации главы ДНР Александр Костомаров.

Кроме того, под санкциями оказались ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина, заместитель главы администрации Запорожской области Андрей Трофимов, первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов, зампредседателя правительства Херсонской области Владимир Беспалов, а также глава администрации Каховского района Херсонской области Павел Филипчук, замглавы администрации Запорожской области по внутренней политике Виктор Емельяненко и бывший глава Старобельской администрации Валерий Пахница.

Ранее стало известно об ограничительных мерах со стороны Японии в адрес компаний из России и российских частных лиц.