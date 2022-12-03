Мир 03 декабря 2022, 08:35 Япония решила выделить Молдавии 27 миллионов долларов Премьер-министр Японии Кисида: страна выделит 27 миллионов долларов для Молдавии freepik

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Правительство Японии выделит 27 миллионов долларов Молдавии. Эти деньги должны пойти на решение проблем в сферах энергетики и продовольствия. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передал телеканал Asahi.

«Мы намерены выделить Молдавии, обеспокоенной нехваткой энергии и другими проблемами, дополнительную помощь в размере 27 млн долларов для решения проблем в области здравоохранения, продовольствия, энергетики», — сказал он в ходе состоявшейся в Токио встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

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Власти Японии также рассматривают возможность продолжения финансовой поддержки Молдавии за счет инвестиций со стороны бизнеса.

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Ранее агентство Bloomberg заподозрило, что Япония готовится к войне с Китаем. Журналист Хал Брэндс отметил, что в японском обществе назревают революционные настроения. В случае обострения ситуации с Тайванем Япония бы стала противостоять Китаю вместе с США. Фумио Кисида уже говорил о возможности повторения судьбы Украины в Восточной Азии.