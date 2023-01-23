Мир 23 января 2023, 09:17 Япония решила вводить санкции против России, но настаивать на мирном решении Курильского вопроса Премьер Японии Кисида пообещал сохранить политику санкций против России Unsplash

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Отношения с Россией осложнились, однако правительство Японии продолжит настаивать на определении принадлежности Курильских островов. При этом оно не откажется от санкционной политики и поддержки Украины. Премьер-министр Фумио Кисида объявил об этом на пленарном заседании нижней палаты парламента, рассказал ТАСС.

«Япония будет продолжать придерживаться политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — сказал политик.

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Он признал, что проведение спецоперации на Украине еще больше осложнило отношения двух стран. Фумио Кисида сказал, что продолжит укреплять сотрудничество со странами G7, поддерживать киевский режим и активно продвигать антироссийские санкции.

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Премьер-министр также раскритиковал Совет Безопасности ООН за то, что он не смог ответить на вызов в виде конфликта на Украине. Он заявил об ослаблении нынешнего мирового порядка. Увидев это, по словам политика, некоторые страны воспользовались возможностью и укрепили связи с Россией, получили выгоду в энергетической и других областях, продвинули вперед свои ракетно-ядерные разработки.