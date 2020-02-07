Япония решила создать из Курил «острова дружбы»

Курильские острова уже давно являются камнем преткновения в отношениях России и Японии. Синдзо Абэ заявил, что хочет решить вопрос с этими «северными территориями» и превратить их в «острова дружбы».

«[Я намерен] продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед. Я буду упорно двигаться к цели решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — приводит РИА «Новости» слова японского премьера Синдзо Абэ.

Он считает важным укрепление доверительных отношений между жителями России и Японии. По словам Абэ, нужно превратить Курилы в «острова дружбы». Уже 74 года у сторон нет мирного договора, что премьер считает ненормальной ситуацией. Более того, последние три года японцы могут свободно посещать могилы своих предков на островах, а страны ведут активное сотрудничество.

«В прошлом году были осуществлены пилотные проекты по туризму и переработке мусора. Я и впредь намерен прислушиваться к мнению бывших жителей островов, я намерен и впредь двигаться к осуществлению деятельности так, чтобы она не нарушала юридической позиции обеих стран», — отметил Синдзо Абэ.

Эти намерения подтвердил и глава японского МИД Мотэги Тосимицу. Он заявил, что Япония планирует расширить работу в совместных отраслях и продолжить диалог с Россией, чтобы заключить мирный договор.

В конце января Абэ также подтверждал свое желание заключить с Россией мирный договор. Он отмечал, что вместе с российским президентом Владимиром Путиным «преисполнен решимости» довести этот процесс до конца.