Мир 25 февраля 2023, 07:58 Япония решила расширить санкции против России МИД Японии анонсировал расширение санкций против России Unsplash

Читать 360tv в

Япония вслед за США и Канадой решила расширить санкции против России. Такое заявление в пятницу сделал премьер Фумио Кисида на встрече лидеров стран G7, сообщил японский МИД.

Новые ограничения будут связаны с заморозкой активов физлиц и организаций, а также финансовых институтов России. Кроме того, расширится перечень запрещенных к экспорту товаров. Туда добавят в том числе пункты, связанные с производством беспилотников.

Реклама

Япония заняла антироссийскую позицию как в 2014 году, после возвращения Крыма, так и после начала спецоперации. Страна уже ввела 15 пакетов санкций против России, в частности перестала поставлять туда оборудование и ввела потолок цен на российские нефтепродукты. На данный момент отношения России и Японии полностью испорчены. При этом в начале февраля японская сторона внезапно заговорила о желании заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Россия ответила, что для нее эта тема закрыта.

Реклама