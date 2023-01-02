Мир 02 января 2023, 12:47 Япония решила пригласить Зеленского для участия в саммите G7 в онлайн-формате Nikkei: Япония намерена пригласить Зеленского на саммит G7 в Хиросиме в онлайн-формате Unsplash

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Япония собирается пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7. Об этом сообщила газета Nikkei.

Саммит G7 пройдет 19–21 мая в Хиросиме, в повестку планируют включить обсуждение конфликта на Украине. Зеленский должен будет представить текущую ситуацию. Координация действий по Украине со стороны G7 станет важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня.

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Япония с 1 января 2023 году председательствует в G7. По словам премьер-министра страны Фумио Кисиды, неформальный международный клуб продолжит продвигать санкции против России и поддерживать Украину.

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Подготовка к предстоящему саммиту началась в Японии с первых дней нового года.

В конце декабря стало известно, что страны G7 усилят экономическое давление на Россию и тех, кто обходит санкции, передал RT.