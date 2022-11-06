Япония решила активнее экспортировать военную технику | 360°

Мир 06 ноября 2022, 08:33 Япония решила активнее экспортировать военную технику Nikkei: Япония решила смягчить ограничения на экспорт подержанной военной техники

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Правительство Японии обдумывает смягчить ограничения экспорта подержанной военной техники, например, танков и ракет. Обсуждаются варианты поставок в страны Азии на безвозмездной основе. Об этом написала газета Nikkei.

Соответствующие положения могут включить в обновленную Стратегию национальной безопасности. Правительство может ее представить до конца года. Таким образом Япония хочет расширить военное сотрудничество с другими азиатскими странами на фоне роста военного потенциала Китая.

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Сейчас у Японии есть соглашения о передаче военной техники с шестью азиатскими странами, включая Вьетнам, Индию и Филиппины.

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При утверждении, послабления вступят в силу к концу 2023 финансового года (он начнется 1 апреля 2023 года и закончится 31 марта 2024 года).

Ранее стало известно, что Япония и Великобритания хотят подписать в декабре военный договор. Он позволит сделает более тесным их сотрудничество с Соединенными Штатами. Это должно защитить страны от возрастающей угрозы со стороны Китая.