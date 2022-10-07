Япония расширила санкции против России | 360°

Все новости

Спецоперация

07 октября 2022, 10:08

Житель Херсонской области рассказал, как при обстреле ВСУ погибли его жена и дочь

Подмосковье

07 октября 2022, 10:06

Еще 30 рабочих мест появится в деревне Лешково под Истрой

Реклама

Спецоперация

07 октября 2022, 10:01

ВСУ не смогут преодолеть эшелонированную линию обороны в Херсонской области — Стремоусов

Спецоперация

07 октября 2022, 10:01

Республика Алтай не мобилизовала ни одного бойца

Подмосковье

07 октября 2022, 10:00

Подмосковье подписало с инвесторами соглашения почти на 16 млрд рублей на аграрной выставке

Подмосковье

07 октября 2022, 09:54

Тяжелоатлет из Люберец поставил новый рекорд и посвятил его участникам спецоперации

Происшествия

07 октября 2022, 09:49

Обстрелянный ВСУ автобус под Херсоном вез только мирных жителей

Спецоперация

07 октября 2022, 09:48

ВСУ расстреляли 16 человек на севере Херсонской области

Мир

07 октября 2022, 09:45

Зеленского предложили изолировать от общества

Мир

07 октября 2022, 09:06

Япония расширила санкции против России

Минфин Японии опубликовал новый санкционный список в отношении России

Читать 360tv в

Правительство Японии расширило санкционный список в отношении России. Соответствующий документ опубликовали на сайте Министерства финансов страны.

В перечне оказались 58 индивидуальных лиц, девять российских организаций и 23 человека, имеющие отношение к новым субъектам Российской Федерации. К ним применят ограничительные меры, в том числе заморозят активы.

Реклама

Так, в новый список попали спортсменка и политический деятель Алина Кабаева, родственники зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Реклама

Еще под санкции попали концерн «Калашников», холдинг «Росэлектроника», АО «ОДК-Климов», АО Концерн «Созвездие», судостроительные заводы «Янтарь» и «Море», Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех»).

В конце сентября ФСБ России сообщила о задержании японского консула за шпионаж. Мотоки Тацунори покинул российскую территорию через два дня после инцидента, его объявили персоной нон грата.

Япония

Санкции

Россия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама