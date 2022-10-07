Япония расширила санкции против России | 360°

Мир 07 октября 2022, 09:06 Поделиться Telegram

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Viber Япония расширила санкции против России Минфин Японии опубликовал новый санкционный список в отношении России unsplash

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Правительство Японии расширило санкционный список в отношении России. Соответствующий документ опубликовали на сайте Министерства финансов страны.

В перечне оказались 58 индивидуальных лиц, девять российских организаций и 23 человека, имеющие отношение к новым субъектам Российской Федерации. К ним применят ограничительные меры, в том числе заморозят активы.

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Так, в новый список попали спортсменка и политический деятель Алина Кабаева, родственники зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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Еще под санкции попали концерн «Калашников», холдинг «Росэлектроника», АО «ОДК-Климов», АО Концерн «Созвездие», судостроительные заводы «Янтарь» и «Море», Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех»).

В конце сентября ФСБ России сообщила о задержании японского консула за шпионаж. Мотоки Тацунори покинул российскую территорию через два дня после инцидента, его объявили персоной нон грата.

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