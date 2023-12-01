Мир 01 декабря 2023, 07:58 Япония распространила санкции на российскую компанию и россиянина Unsplash

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Япония ввела санкции против четырех организаций и пяти физических лиц, и в список попали расположенная в России компания Intellekt LCC, а также гражданин России Сергей Козлов. Ограничения распространили на тех, кого посчитали причастными к ядерным и ракетным программам Северной Кореи и другой деятельности, которую запрещают резолюции Совбеза ООН, пояснил японский МИД.

В ведомстве отметили, что страна ввела санкции «в качестве вклада в международные усилия для мира во всем мире». Среди организаций, чьи активы решили заморозить в Японии, оказались Versor S.R.O в Словакии, расположенная в Китае и КНДР Air Koryo Trading Corporation и организация Kimsuky, адрес которой не уточнили. Из частных лиц под санкции, помимо Сергея Козлова, попал живущий в Москве гражданин КНДР Чон Чжин Ен, живущий в Словакии уроженец Азербайджана Ашот Мкртичев, проживающий в Китае гражданин КНДР Ри Сок и, наконец, живущий в Минске северокорейский гражданин Чон Ен Нам.

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Ранее, в ноябре, Япония и Британия договорились о расширении экономических санкций против России.