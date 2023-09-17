Мир 17 сентября 2023, 07:36 Япония раскрыла тайну Украины о численности населения Политолог Сато: население Украины попало под угрозу исчезновения

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Украина скрыла данные о численности населения. Киевские власти не оповещают своих граждан о том, что их народ находятся «под угрозой исчезновения». Об этом Nihon Keizai заявил бывший главный аналитик МИД Японии, профессор Университета Досися Масару Сато.

Масару Сато отметил, что перепись населения на Украине была лишь однажды в 2001 году.

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«Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна», — указал профессор.

Ни у никого нет точной информации о реальной численности граждан республики. Так, в 1991 году в стране проживали 55 миллионов человек, однако уже 2001 году это число снизилось до 47 миллионов. В отчете Украинского института будущего за июнь специалисты оценили население страны в 29 миллионов.

Масару Сато также напомнил, что коэффициент воспроизводства населения республики снизился до 0,7.

«Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения», — констатировал японский профессор.

Ранее о численности населения Украины высказывался зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что с 2022 года данный показатель сократился вдвое, до 19,7 млн человек. При этом за пределами страны оказались 17,9 миллиона украинцев.