01 февраля 2023, 12:21
Япония проведет внеплановый саммит G7 24 февраля
Kyodo: Япония инициировала проведение саммита G7 в видеоформате 24 февраля
Посвященный украинскому кризису внеочередной саммит стран G7 в видеоформате предложила провести Япония 24 февраля. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщило агентство Kyodo.
Собеседники издания заявили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласит к участию в видеовстрече президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры стран G7 намерены подтвердить свое единство в противостоянии с Россией.
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В среду, 1 февраля, в Токио прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках четырехдневного тура по странам Восточной Азии. В ходе встречи с министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси глава Альянса предложил усилить санкции против России. Этот вопрос он решил поднять на майском саммите, когда в Хиросиму приедут главы стран G7.
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Украина
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