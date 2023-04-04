Мир 04 апреля 2023, 06:53 Япония проигнорировала потолок цен на нефть и обвалила американскую стратегию изоляции России Французский политик Филиппо: Япония не желает следовать политике изоляции России

Читать 360tv в

План США изолировать Россию окончательно провалился после того, как Япония закупила нефть по ценам выше установленной западными странами планки. От неэффективных санкций нужно отказаться, написал в Twitter бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он прокомментировал статью The Wall Street Journal о том, что Япония вопреки утвержденному G7 потолку цен закупила у России нефть дороже 60 долларов за баррель. Французский политик увидел в этом крах западной политики, нацеленной на подавление российской экономики и изгнания ее с мирового рынка.

Реклама

«Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России», — написал он.

Флориан Филиппо призвал отказаться от пагубного и, как он заявил, смертельного для Европы плана экономического давления на Россию.

Несмотря на закупки нефти по ценам сверх предела, Минэкономики Японии представило новый пакет антироссийских санкций. Оно ограничило экспорт стали, алюминия и изделий из них.