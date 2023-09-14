Мир 14 сентября 2023, 08:37 Япония продолжит вводить санкции против России Глава МИД Камикава: Япония будет вводить санкции против РФ с учетом нацинтересов Pxhere

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Японские власти планируют и дальше вводить антироссийские санкции, решение будут принимать с учетом собственных национальных интересов. Такое заявление сделала новый министр иностранных дел Японии Еко Камикава, сообщило РИА «Новости».

«Наша страна во взаимодействии с мировым сообществом, прежде всего с G7, приняла сильные санкции в отношении России, и намерена и впредь их продолжать», — сказала она.

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Тем не менее Япония осознает, что вводит ограничительные меры против соседа. Поэтому она будет действовать в рамках своих национальных интересов. Политик напомнила, что страны взаимодействуют по вопросам безопасности на море, в экономической сфере.

Япония за последнее время заморозила активы 987 россиян. В частности, 304 человек из Крыма и новых регионов РФ. Также санкции коснулись 129 российских организаций, 12 банков. Японская сторона запретила экспорт в отношении 437 организаций, институтов и компаний, которые связаны с оборонной отраслью России.