Япония продолжит обсуждение с Россией по морскому промыслу

Япония намерена продолжить консультации с Россией по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. Об этом сообщил телеканал NHK. В своем материале он ссылается на японский МИД.

Правительство Японии, согласно данным телеканала, планирует продолжить консультации с Россией, чтобы рыбаки в соответствии с соглашением могли безопасно работать.

В японском министерстве выразили сожаление, что РФ объявила о решении приостановить действие двустороннего соглашения от 1998 года, отметил «Интерфакс».

Кроме того, по данным телеканала, МИД Японии, раскритиковал Россию за высказывания о том, что техническая помощь Сахалинской области была предварительным условием для реализации соглашения.

Ранее стало известно, что российское правительство решило приостановить российско-японское соглашение, которое позволяло японцам ловить рыбу у Южных Курил. Как отметили в МИД РФ, к сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат. Условия соглашения возобновят действие после выполнения Японией финансовых обязательств.