Япония призовет нейтральные страны G20 к санкциям против России

Японские власти намерены побуждать государства, входящие в состав «Большой двадцатки» (G20) и нейтрально высказывающиеся относительно ситуации вокруг Украины, к введению санкций против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Есимаса Хаяси.

По его словам, для повышения эффективности антироссийских санкций Япония намерена разрабатывать соответствующие меры с мировым сообществом, начиная с «Большой семерки».

«Кроме того, в рамках „Большой двадцатки“ мы будем побуждать [к введению рестрикций] государства, которые занимают нейтральную позицию», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Ряд стран, включая США, Японию, Великобританию, а также ЕС ввели новые пакеты санкций против в РФ после начала ею специальной операции на Украине. В частности, Минфин Японии в начале июля ввел санкции в отношении 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии.