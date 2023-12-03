Мир 03 декабря 2023, 05:13 Япония признала крабовую зависимость от России Nihon Keizai: Япония продолжит бизнес с РФ из-за зависимости от импорта крабов Freepik

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Япония зависит от импорта российского краба, других районов добычи немного. Такое признание сделало издание Nihon Keizai.

«Доля импорта российских продуктов (краба — прим. ред.) увеличилась до 68,8%. <…>. Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. <…>. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», — написало издание.

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Высокий спрос на российские морепродукты связан с санкциями США. Раньше самым крупным импортером крабов из России были Штаты, но из-за рестрикций российские производители предложили свой товар Азии. Российские крабы оказались очень выгодны японским покупателям, поэтому компании продолжат бизнес с Россией, несмотря на политические риски.

Тем временем японские власти заявили, что не перестанут вводить санкции против России. Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Великобритании в совместном заявлении подтвердили, что продолжат всесторонне поддерживать Украину.