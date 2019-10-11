  • Япония признала беззащитность перед российскими ракетными комплексами

    11 октября 2019, 13:35

    Ирина Нагайникова

    Министр обороны Японии Таро Коно ушел от ответа на вопрос, сможет ли система ПРО сбить ракеты класса «Искандер», сообщил портал Утро.ру.
    Япония признала беззащитность перед российскими ракетными комплексами

    Путин назвал истинные причины выхода США из ДРСМД

    Подробнее

    Вопрос о защищенности страны от российских ракет озвучил глава внешнеполитического ведомства Японии Сэйдзи Маэхара. Он выразил неуверенность, что американские ракеты-перехватчики SM-3 и 3PK Patriot PAC-3, входящие в состав японской системы ПРО, можно противопоставить российским ракетным комплексам «Искандер».

    Как сообщил ТАСС, Коно отказался давать комментарии о системах ПРО. Он сослался на то, что «разглашение технических особенностей систем ПРО нашей страны навредит их оборонительной способности, поэтому я уклонюсь от ответа на этот вопрос».

    Британцы назвали самое опасное российское оружие

    Подробнее

    Сэйдзи Маэхара — член оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, и критика правительства с его стороны не редкость.

    Он подчеркнул, что испытания различных американских систем ПРО — бессмысленная трата сотен миллионов долларов, так как от российских ракет они все равно не защитят.

    Речь шла об установке двух систем Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита острова Хонсю.

    Напомним, что ОТРК «Искандер» размещены на полуострове Сахалин. Дальность поражения их ракетами официально достигает 500 километров.