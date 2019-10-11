Япония признала беззащитность перед российскими ракетными комплексами

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Вопрос о защищенности страны от российских ракет озвучил глава внешнеполитического ведомства Японии Сэйдзи Маэхара. Он выразил неуверенность, что американские ракеты-перехватчики SM-3 и 3PK Patriot PAC-3, входящие в состав японской системы ПРО, можно противопоставить российским ракетным комплексам «Искандер».

Как сообщил ТАСС, Коно отказался давать комментарии о системах ПРО. Он сослался на то, что «разглашение технических особенностей систем ПРО нашей страны навредит их оборонительной способности, поэтому я уклонюсь от ответа на этот вопрос».

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Сэйдзи Маэхара — член оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, и критика правительства с его стороны не редкость.

Он подчеркнул, что испытания различных американских систем ПРО — бессмысленная трата сотен миллионов долларов, так как от российских ракет они все равно не защитят.

Речь шла об установке двух систем Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита острова Хонсю.

Напомним, что ОТРК «Искандер» размещены на полуострове Сахалин. Дальность поражения их ракетами официально достигает 500 километров.