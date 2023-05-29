Мир 29 мая 2023, 02:10 Япония предупредила о запуске спутника-разведчика со стороны КНДР КНДР запланировала запуск спутника-разведчика в период с 31 мая по 11 июня piqsels

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КНДР уведомила Международную морскую организацию о намерении запустить разведывательный спутник в ближайшие две недели. Об этом сообщила телекомпания NHK.

По данным береговой охраны Японии, запуск произведут в период с 31 мая по 11 июня. Он будет осуществляться в направлении Восточно-Китайского моря и острова Лусон.

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Агентство Kyodo сообщало, что в связи с этим японский премьер-министр Фумио Кисида приказал всем ведомствам обеспечить безопасность граждан на случай возникновения нештатных ситуаций. Кроме того, Кисида намерен продолжить сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом, чтобы и дальше призывать Пхеньян к сдержанности.

КНДР в апреле впервые провела испытания новой твердотопливной баллистической ракеты большой дальности «Хвасон-18». По данным южнокорейского агентства «Ренхап», запуском лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В ночь на 13 апреля КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. После японское правительство объявило эвакуацию в районе самого северного острова Хоккайдо. Позже ракета упала за пределами экономической зоны Японии.