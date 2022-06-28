Япония предположила, что события на Украине станут переломным моментом для мировой экономики

События, связанные с ситуацией на Украине, могут оказаться историческим поворотным моментом для мирового экономического порядка. Об этом говорится в докладе Минэкономики Японии.

Изменения, происходящие в политической и торговых сферах, могут привести к структурной перестройке мировой экономики. Об этом заявили японские эксперты. Они отметили, что «многие развивающиеся страны воздерживаются от введения санкций или других резких действий» в отношениях с Россией, написало РИА «Новости».

Многие западные страны начали вводить новые пакеты антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Больше всего ограничительных мер вводят США.

Накануне пресс-служба Белого дома заявила, что страны G7 введут новый пакет санкций против России. Они коснутся частных военных компаний, воинских частей, российских военных, а также чиновников на освобожденных территориях.