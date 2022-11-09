Япония предположила, что КНДР запустила баллистическую ракету | 360°

Мир 09 ноября 2022, 10:25 Япония предположила, что КНДР запустила баллистическую ракету Береговая охрана Японии заподозрила КНДР в запуске баллистической ракеты РИА «Новости»

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Северная Корея 9 ноября произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии, написал ТАСС.

Ракета упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии, уточнило агентство Kyodo. Экипаж судов, которые находятся в регионе, попросили при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связаться с властями.

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Кризисный штаб при канцелярии японского премьер-министра Кисиды сейчас собирает и анализирует данные об очередном ракетном пуске КНДР.

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Ранее Северная Корея объяснила свои массовые запуски ракет ответом на совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов. Действия этих стран северокорейские власти посчитали открытой провокацией.

Генеральный штаб Корейской народной армии заявил, что пуски ракет КНДР надо расценивать как демонстрацию силы. Ведомство предупредило, что в случае дальнейших провокаций ответ будет еще более беспощадным и проработанным.