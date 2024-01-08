Мир 08 января 2024, 03:11 Япония потратит $37 млн на системы обнаружения БПЛА для Украины Unsplash

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Япония направит 37 миллионов долларов в фонд НАТО на закупку систем обнаружения беспилотников для Украины, сообщило агентство Kyodo. Дополнительное финансирование пообещала глава МИД Японии Еко Камикава во время неанонсированного визита в Киев.

Камикава заявила, что Япония продолжит поддерживать Украину «для достижения мира». По ее словам, международному сообществу необходимо предотвратить любые попытки изменить статус-кво военным способом. Помимо средств для систем против БПЛА, азиатская страна предоставит пять мобильных газотурбинных генераторов, которые позволят украинцам «пережить тяжелую зиму».

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Японский министр назвала одной из приоритетных задач помощь гражданским. Камикава пообещала Украине помощь в оказании медицинских и образовательных услуг для женщин и детей, а также предложила поддержку в строительстве убежищ.

Камикава неожиданно приехала в Киев 6 января. Ранее МИД Японии анонсировал ее визит по странам Европы, однако умолчал о запланированной поездке на Украину. Министр обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой роль Японии в восстановлении страны и передала крупную партию энергетического оборудования.