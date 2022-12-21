Мир 21 декабря 2022, 10:39 Япония попросила США взять Курилы «на прицел» РИА «Новости»: власти Японии попросили США взять Курильские острова на прицел РИА «Новости»

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Принятая Японией новая стратегия национальной безопасности фактически ставит точку на демилитаризованном статусе государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Японские власти не могут отказаться от своих территориальных претензий на Южные Курилы. Антироссийский санкции затруднили процесс дипломатии, поэтому Япония старается продемонстрировать свой потенциал, запустив процесс ремилитаризации армии», — отметили в материале.

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Авторы статьи подчеркнули, что военную политику азиатской страны теперь определяют план обеспечения обороноспособности, стратегии национальной обороны и национальной безопасности. В последней Япония полностью полагается на поддержку со стороны США.

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Приход Фумио Кисиды на должность премьер-министра заставит продавить трансформацию сил самообороны страны в полноценную армию. Военным дали право при необходимости поражать военные базы противника.

«Япония начнет действовать, если выяснит о подготовке ударов по ней. Однако в этом случае применение силы ограничат необходимым минимумом», — добавили в материале.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с «360» назвал опасным шагом размещение Японией гиперзвуковых ракет на острове Хоккайдо, который граничит с Курилами и Сахалином.