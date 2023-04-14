Мир 14 апреля 2023, 12:18 Япония попросила созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ракетных запусков КНДР Правительство Японии попросило созвать экстренное заседание СБ ООН из-за пусков ракет КДНР Unsplash

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Японское правительство попросило провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН после того, КДНР 13 апреля осуществило ракетный пуск. Об этом заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, сообщил ТАСС.

«В связи со вчерашним запуском Северной Кореей баллистической ракеты мы запросили экстренное заседание СБ ООН, в настоящее время проводится согласование», — пояснил Мацуно.

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По его словам, крайне прискорбен тот факт, что Совбез ООН ничего не сделал в ответ на многократные нарушения Северной Кореей резолюций организации. Мацуно имел в виду, что Китай и Россия ранее использовали право вето в отношении проектов резолюций, которые предполагают ужесточение санкций в отношении КНДР.

Северокорейские военные впервые испытали новую твердотопливную баллистическую ракету большой дальности «Хвасон-18» 13 апреля. Лидер страны Ким Чен Ын руководил запуском.