Япония попросила ограничить делегации глав стран на Олимпиаде

Японские власти могут ограничить число сопровождающих в делегациях лидеров иностранных государств на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В группе сопровождения зарубежного лидера на летней Олимпиаде в Японии должно быть не более 11 человек, а делегацию министра хотят сократить до четырех сопровождающих. Власти Японии направили такую просьбу в иностранные посольства и олимпийские комитеты стран. Эти ограничения обусловлены рисками распространения COVID-19. Самим участникам Олимпиады при этом ранее разрешили не прививаться от коронавируса.

Члены правительственных делегаций должны будут сдать тест на коронавирус за трое суток до отлета на Игры в Японию. По прибытии в страну им также придется пройти обследование. Они не смогут встречаться со спортсменами, их будет развозить отдельный транспорт. За тем, чтобы прибывшие главы государств, министры и их окружение носили маски и регулярно мыли руки, будет следить сотрудник правительства, которого к ним приставят.

Ранее сообщалось, что власти Японии не пустят на Олимпиаду иностранных болельщиков.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.