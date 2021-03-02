Япония попросила Китай не проводить анальные тесты на коронавирус

Япония попросила Китай отказаться от ректального медосмотра на коронавирус. Его обязаны проходить японцы при въезде в КНР. Об этом сообщил сингапурский телеканал CNA со ссылкой на японское правительство.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като объяснил требование тем, что граждане его страны испытывают сильный дискомфорт при прохождении процедуры взятия анального мазка.

«Некоторые японские граждане сообщили нашему посольство в Китае, что у них взяли мазок из анального отверстия, что вызвало сильную психологическую боль», — рассказал Като.

Он подчеркнул, что эффективность таких проверок нигде в мире не подтверждали. Пекин пока не прокомментировал обращение Токио.

Телеканал НТВ сообщил, что на ректальный метод проверки уже пожаловались американские дипломаты. Власти США призвали Китай отказаться от подобных тестов.

Такие мазки на коронавирус в КНР начали брать в январе 2021 года. Это способ выявления СОVID-19 используется наряду с более привычными методами. Заведующий отделением респираторных и инфекционных заболеваний больницы «Юань» в Пекине Ли Тунцзэн заявил, что ректальные тесты повышают точность исследования. По его словам, образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке и выделениях гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях.