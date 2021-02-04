Япония поприветствовала продление договора о СНВ

В МИД Японии поприветствовали продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В ведомстве выразили надежду, что в будущем контроль за вооружениями будут расширять.

«Япония приветствует продление договора на пять лет. Япония выражает надежду, что это приведет к созданию более широкой структуры контроля за вооружениями, которая будет включать не только США и Россию, но и другие страны, а также будет затрагивать более широкий спектр вооружений», — говорится в сообщении японского министерства иностранных дел.

В МИД напомнили, что Япония — единственная страна в мире, которая пострадала от атомных бомбардировок, и она продолжит возглавлять движение за достижение мира без ядерного оружия.

3 февраля Россия и США продлили ДСНВ до 5 февраля 2026 года. Документ уже вступил в силу и будет действовать без каких-либо изменений или дополнений. Политолог Марат Баширов рассказал «360», что бывший президент США Дональд Трамп медлил с продлением ДСНВ, потому что хотел затащить в договор Китай. Новый глава Соединенных Штатов Джо Байден оказался в экстренной ситуации, поэтому он решил продлить документ в первые дни своего президентства, без переговоров.