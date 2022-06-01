Япония, исходя из политических соображений, фактически поощряет деятельность батальона «Азов»* на Украине. Об этом говорится в докладе МИД РФ «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», он опубликован на сайте ведомства.

«В апреле 2022 года японская сторона изъяла из перечня террористических организаций в национальном „Обзоре ситуации в области международного терроризма“ за 2021 год ссылку на украинский националистический батальон „Азов“*. Япония из политических соображений фактически поощряет деятельность вышеупомянутой террористической организации, что чревато новыми угрозами для жизни и безопасности граждан России», — говорится в докладе.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что после начала спецоперации на Украине, Япония развернула «беспрецедентную по своему русофобскому накалу» кампанию против РФ и ее граждан. По данным ведомства, это касается как информационного пространства, так и бытовых ситуаций, включая отказы в трудоустройстве в связи с наличием российского гражданства.

Кроме того, отмечается, что в российские консульские учреждения поступают жалобы от россиянок, которые стали подвергаться бытовому насилию со стороны своих японских мужей. Их оскорбляют и унижают по национальному признаку.

*«Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России