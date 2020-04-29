    29 апреля 2020, 10:10

    Япония получит гиперзвуковые ракеты

    Анастасия Кременчугская

    К 2030 году в Японии появятся гиперзвуковые ракеты на вооружении. Об этом сообщил сайт «Naked science».

    Агентство по закупкам и НИОКР японского Минобороны предоставило новые сведения о Hypersonic Cruising Missile.

    Ракету оснастят двигателями двух типов — разгонным прямоточным воздушно-реактивным и маршевым гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным.

    Первый разгонит ракету до скорости пяти Махов, а второй обеспечит полет на более высоких скоростях. Дальность ракеты — свыше 1000 километров, написал сайт «Русская планета».