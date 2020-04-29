Япония получит гиперзвуковые ракеты

Агентство по закупкам и НИОКР японского Минобороны предоставило новые сведения о Hypersonic Cruising Missile.

Ракету оснастят двигателями двух типов — разгонным прямоточным воздушно-реактивным и маршевым гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным.

Первый разгонит ракету до скорости пяти Махов, а второй обеспечит полет на более высоких скоростях. Дальность ракеты — свыше 1000 километров, написал сайт «Русская планета».