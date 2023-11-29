Мир 29 ноября 2023, 05:32 Япония показала свои слабые места, испугавшись альянса России и Китая SCMP: Япония беспокоится из-за укрепления альянса России и Китая Unsplash

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Японская сторона обеспокоена укреплением альянса России и Китая, судя по данным из доклада по безопасности. Об этом заявили авторы материала в South China Morning Post.

В публикации сказано, что тревога Японии по этому поводу показала самый большой страх государства — военный союз России и Китая. В статье сослались на доклад Национального института оборонных исследований (NIDS) по безопасности. В нем заявили, что соперничество между США и блоком РФ и КНР будет нарастать в течении ближайших десяти лет.

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Согласно докладу, тревогу у Японии вызвали совместные военные учения российских и китайских флота и авиации в Японском море. Помимо этого, у двух государств были совместные маневры рядом с японскими островами в начале 2023 года.

Ранее немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что Запад оказался в заблуждении, думая о доминирующих позициях США и стран ЕС. Россия и Китай давно лишили западных стран многих союзников в Глобальном Юге. Например, КНР теперь является главным инвестором в Чили, также страна вместе с РФ стала очень активной в Африке. По словам обозревателя, страны Глобального Юга больше не играют на Запад.