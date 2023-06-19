Мир 19 июня 2023, 10:51 Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении разрушенной инфраструктуры Япония и Украина подписали меморандум о помощи в восстановлении инфраструктуры РИА «Новости»

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Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве при восстановлении разрушенной инфраструктуры. Японские специалисты собираются применить свой опыт, полученный после землетрясения и цунами в 2011 году. Об этом сообщил сайт японского Управления по делам реконструкции.

«Управление по делам реконструкции будет стремиться к <…> предоставлению знаний о восстановлении <…>, чтобы внести свой вклад в решение проблем, с которыми сталкивается Украина», — уточнили в документе.

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Меморандум предусматривает помощь в реконструкции жилья, восстановлении водопровода, канализации, дорог и мостов, а также развитие учреждений образования.

В конце февраля японцы выступили против поставок оружия Украине. Как показал общенациональный опрос, 76% респондентов сочли, что в поставках арсенала ВСУ нет необходимости. Политика страны строится на запрете экспорта вооружений.