Япония подняла истребитель в ответ на появление Су-25 около Сахалина

Силы самообороны Японии подняли в небо истребитель в ответ на пролет российского штурмового самолета Су-25 около своих границ. Об этом говорится в официальном документе Министерства обороны страны.

Согласно представленным данным, российский самолет в пятницу, 25 июня, пролетел между Сахалином и японским островом Хоккайдо.

В ответ на появление Су-25 Япония подняла истребитель. Других деталей в документе нет.

Накануне правительство Японии выразило протест из военных учений, которые Россия организовала на части Курильских островов. Генеральный секретарь кабмина страны Кацунобу Като заявил, что Токио направил протест по дипломатическим каналам из-за усиления военного присутствия около своих границ.

Учения на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир с участием 10 тысяч военных, 12 кораблей и 500 единиц военной техники продлятся пять дней.