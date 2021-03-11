Япония почтила память жертв землетрясения в день 20-летия со дня трагедии

Минута молчания прошла в Японии в память жертв землетрясения на северо-востоке страны в 2011 году. Оно привело к цунами и крупнейшей в истории аварии на АЭС в Фукусиме. Тогда погибли нескольких тысяч человек.

В церемонии, которая прошла в Токио, приняли участие император Японии Нарухито, императрица Масако, премьер-министр Есихидэ Суга, а также родственники погибших от землетрясения и цунами.

Как написало РИА «Новости», организаторы вынуждены были сократить число участников церемонии из-за пандемии. В прошлом году ежегодная церемония и вовсе не состоялась из-за эпидемии коронавируса.

Жители наиболее пострадавших районов в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ в 14:46 по местному времени (08:46 по московскому) провели минуту молчания и возложили цветы к мемориалам.

Землетрясение произошло 11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени (8:46 по московскому). Эпицентр был в 130 километрах к востоку от города Сендай и в 373 километрах к северо-востоку от Токио. В результате землетрясения и цунами в тот день погибли и пропали без вести 22,2 тысячи человек.