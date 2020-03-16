Япония планирует создать собственное гиперзвуковое оружие

ИА Nation News сообщило, что Япония может начать сотрудничество с США. Такое предположение связано с предстоящими планами страны. Планируется создание всевозможных боеголовок и ракет на твердом топливе. Новое оружие хотят поставить армии в первой половине 2030-х годов.

Алексей Леонков, военный эксперт, рассказал, что проекты, о которых идет речь, HCM и HVGP близки к американским разработкам.

Япония сообщила о цели создания гиперзвукового оружия. По словам властей, оно необходимо для защиты дальних островов страны от возможного внешнего вторжения.