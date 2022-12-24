Мир 24 декабря 2022, 08:23 Япония перестанет страховать суда от военного ущерба в российских водах — СМИ Nikkei: Япония с 1 января не будет страховать суда от военного ущерба в водах России Pixabay

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С 1 января 2023 года японские страховые компании перестанут страховать от военного ущерба суда, проходящие в российских водах, сообщили источники газеты Nikkei. Авторы статьи подчеркнули, что это решение может негативно сказаться на поставках в страну СПГ, который добывают в рамках проекта «Сахалин-2».

Журналисты объяснили: японские компании решили отказаться от страхования судов, потому что зарубежные фирмы перестали заключать такие соглашения из-за рисков, связанных с навигацией в российских водах.

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Источники издания добавили, что власти Японии намерены начать переговоры о возобновлении покрытия ущерба от военных столкновений с зарубежными партнерами. На такой шаг могут пойти ради обеспечения поставок газа с «Сахалина-2», уточнили собеседники газеты.

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Страны Запада усилили санкционную политику в отношении России после начала спецоперации на Украине. Ряд зарубежных компаний покинул российский рынок. Японские корпорации Mitsubishi и Mitsui отказались продавать свои доли в проекте «Сахалин-2».