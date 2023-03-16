Мир 16 марта 2023, 03:17 Япония перейдет в режим готовности к непредвиденным ситуациям Премьер Японии Кисида распорядился о готовности к непредвиденным ситуациям из-за КНДР Pixabay

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Премьер Японии Фумио Кисида распорядился привести в готовность к непредвиденным ситуациям все министерства и ведомства из-за ракетных пусков КНДР. В частности, он приказал обеспечить безопасность судоходства и авиаперевозок, сообщил ТАСС.

«Соответствующим министерствам и ведомствам было дано распоряжение обеспечить безопасность судоходства и авиаперевозок в регионе, оперативно и точно предоставлять информацию местному населению, а также быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям», — пояснил глава японского правительства на встрече с журналистами.

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КНДР 14 марта произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В Минобороны Японии заявили, что ракета была межконтинентальной баллистической. Несколько дней назад КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.

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Ранее северокорейские инженеры разработали мощный двигатель для ракеты-носителя, который позволит вывести на орбиту спутники. Об этом сообщил заместитель директора Государственного управления по освоению космоса Пак Кен Су.