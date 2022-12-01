Мир 01 декабря 2022, 07:59 Япония передумала разрабатывать новый истребитель совместно с США Shūkan Gendai: Япония отказалась создавать с США новый истребитель из-за Lockheed Martin

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Минобороны Японии отказалось от сотрудничества с США и пригласило в проект по разработке нового истребителя Великобританию и Италию. Источник Shūkan Gendai назвал это беспрецедентным решением.

Истребители следующего поколения могли стать совместной американо-японской разработкой, но проект сорвался из-за нежелания компании Lockheed Martin из США поделиться новейшими технологиями с Mitsubishi Heavy Industries. Она предоставила только данные по истребителям F-35, которые уже известны Японии. Источники издания в Минобороны сказали, что США сами настаивали на этом сотрудничестве и не позволяли японским специалистам своими силами создавать новые истребители.

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Теперь в проекте примет участие британская компания BAE Systems, на счету которой выпуск многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon. Она, в отличие от американского конкурента, предложила сотрудничество на условиях «полной прозрачности». За двигатель ответит Rolls-Royce, а за ракеты — MBDA. Кроме того, с Японией вызвалась сотрудничать итальянская авиационная и оборонная компания Leonardo.

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