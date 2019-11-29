Япония передала России главаря банды из 90-х

Японские власти впервые экстрадировали в Россию лидера преступной группировки, которая действовала в 1990-е на территории Дальнего Востока. Токио впервые пошел на такую процедуру.

Передача фигуранта уголовного дела Александра Золенко состоялась при участии сотрудников НЦБ Интерпола российского МВД и ФСИН, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД

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На счету банды, в которой Золенко с 1992 по 2006 годы был одним из лидеров, убийства, автоугоны, отмывание денег и прочие преступления. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям и объявили в розыск.

«Сегодня, удовлетворив ходатайство Российской Федерации об экстрадиции, японские компетентные органы передали разыскиваемого <…> для доставки в Москву», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.