  • Япония передала России главаря банды из 90-х

    29 ноября 2019, 14:15

    Александра Ломейко

    Японские власти впервые экстрадировали в Россию лидера преступной группировки, которая действовала в 1990-е на территории Дальнего Востока. Токио впервые пошел на такую процедуру.

    Передача фигуранта уголовного дела Александра Золенко состоялась при участии сотрудников НЦБ Интерпола российского МВД и ФСИН, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

    Япония передала России главаря банды из 90-х | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МВД

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    На счету банды, в которой Золенко с 1992 по 2006 годы был одним из лидеров, убийства, автоугоны, отмывание денег и прочие преступления. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям и объявили в розыск.

    «Сегодня, удовлетворив ходатайство Российской Федерации об экстрадиции, японские компетентные органы передали разыскиваемого <…> для доставки в Москву», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.