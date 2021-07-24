Япония озвучила новые территориальные претензии к России

Правительство Японии озвучило территориальные претензии на Западную Антарктиду, а именно на Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта. Эта территория была открыта российскими мореплавателями.

Об этом в своем докладе сообщило японское агентство «Национальный институт полярных исследований» (NIPR).

Авторы доклада аргументируют эту позицию тем, что в 1911–1912 годах в регионе побывала антарктическая экспедиция из Японии.

На Земле Мэри Бэрд расположена антарктическая станция «Русская». Власти Японии уверены, что это незаконно.

Эти территории открыли русские моряки Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. В 1959 был подписан договор о демилитаризации Антарктиды при участии 14 стран, в том числе и Японии.

Ранее Украина собирается купить судно у Британии, однако пока не знает, как его доставить с Фолклендских островов. Приобрести ледокол Украина планирует для экспедиций в Антарктиду, а также исследования мирового океана, рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.