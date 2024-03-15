Мир 15 марта 2024, 15:49 Япония отказалась признавать президентские выборы в новых российских регионах Япония не признает выборы президента в новых регионах России Unsplash

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Япония не признает результаты выборов президента в новых российских регионах, так как власти страны считают их украинскими. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Есимаса Хаяси. Его процитировал ТАСС.

«Я хотел бы воздержаться от комментариев относительно выборов, которые проходят в России», — сказал он.

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Генсек японского кабмина отметил, что власти страны считают вхождение некоторых территорий в состав России нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом он не назвал, о каких территориях идет речь.

По этой же причине, по словам Хаяси, Япония не признает на них выборы президента. Эту позицию страна выразила в совместном заявлении лидеров G7 в феврале, резюмировал он.

В распоряжении «360» появились кадры с избирательного участка в Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Горожане пришли в первый день выборов президента, невзирая на непростую обстановку из-за украинских атак.