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    29 августа 2021, 10:49

    Япония отказала приплывшему на Хоккайдо россиянину в статусе беженца

    Анастасия Калинина

    Власти Японии отказали россиянину, приплывшему на остров Хоккайдо, в статусе беженца. Об этом сообщило радио «Говорит Москва».

    Япония отказала приплывшему на Хоккайдо россиянину в статусе беженца

    Мужчине 38 лет, он житель Ижевска. Пока неизвестно, как именно он добрался до Японии. По данным СМИ, он хотел получить убежище, но в статусе беженца ему отказали. По предварительным данным, россиянина передадут генеральному консульству России на следующей неделе.

    Недавно власти Японии официально уведомили генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина за нелегальный въезд. В каком состоянии мужчина находится, не уточняется.

    На прошлой неделе стало известно, что россиянин доплыл до острова Хоккайдо. Сейчас эту информацию подтвердили официально. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо — около 20 километров. А температура воды в проливе между островами не превышает +15 градусов. Посольство России в Японии сообщило, что имя прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина зовут Ваас-Феникс Нокард.