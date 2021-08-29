Япония отказала приплывшему на Хоккайдо россиянину в статусе беженца

Власти Японии отказали россиянину, приплывшему на остров Хоккайдо, в статусе беженца. Об этом сообщило радио «Говорит Москва».

Мужчине 38 лет, он житель Ижевска. Пока неизвестно, как именно он добрался до Японии. По данным СМИ, он хотел получить убежище, но в статусе беженца ему отказали. По предварительным данным, россиянина передадут генеральному консульству России на следующей неделе.

Недавно власти Японии официально уведомили генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина за нелегальный въезд. В каком состоянии мужчина находится, не уточняется.

На прошлой неделе стало известно, что россиянин доплыл до острова Хоккайдо. Сейчас эту информацию подтвердили официально. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо — около 20 километров. А температура воды в проливе между островами не превышает +15 градусов. Посольство России в Японии сообщило, что имя прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина зовут Ваас-Феникс Нокард.