Япония обвинила самолет РФ в нарушении воздушного пространства

Минобороны Японии сообщило, что российский самолет Ан-26 дважды нарушил воздушное пространство страны. По данным японской стороны, все произошло в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Уточняется, что для перехвата самолета РФ в воздух подняли японские истребители.

Как написало РИА Новости, министерство обратилось к российской стороны за подтверждением информации.

По данным Куоdо, МИД Японии по дипломатическим каналам потребовали не допустить повторения подобных случаев, а также выразило протест в связи со случившемся. Лайнер, по информации агентства, был гражданским.

Другая информация пока не уточняется.