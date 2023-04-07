Мир 07 апреля 2023, 08:22 Япония обновила пакет экспортных санкций в отношении России Минэкономики Японии заявило о новом пакете экспортных санкций в отношении России Unsplash

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Япония ввела новый пакет санкций на экспорт в отношении России, он начал действовать уже 7 апреля. Об этом объявило японское Министерство экономики, торговли и промышленности, сообщил ТАСС.

Теперь экспортировать в РФ нельзя, в частности, планеры, парашюты, безмоторные летательные аппараты и их составляющие, воздушные шары, тормозные системы для лайнеров, беспилотники, оборудование для наземной авиационной подготовки. Также в Россию не разрешено поставлять детские игрушки с колесами, головоломки, сборные модели, пазлы.

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Более того, введен запрет на поставки проката из железа и нелегированной стали, нержавеющей или иных легированных видов стали. В списке оказались барометры, гидрометры, приборы для измерения давления, приборы для физического, метеорологического, химического анализа и другие товары.

Японским компаниям запрещено отправлять в Россию компасы, бинокли, телескопы, оптические и навигационные приборы. Кроме того, в перечень попали гольф-кары, фотоаппараты для подводной и аэрофотосъемки.

Правительство Японии приняло новый пакет санкций 28 февраля. Ограничительные, меры, в частности, коснулись 48 лиц, 78 организаций из РФ и персонально Росбанка.