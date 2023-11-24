Мир 24 ноября 2023, 06:50 Япония обнаружила на орбите «некий объект» КНДР Минобороны Японии зафиксировало на орбите спутник КНДР РИА «Новости»

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Третья попытка КНДР вывести на орбиту разведывательный спутник прошла успешно. Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что приборы зафиксировали появление нового объекта, сообщил ТАСС.

«Мы подтвердили, что некий объект движется по орбите Земли», — сказал он.

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Министр отказался оценивать успех последнего запуска КНДР. Однако он не стал отрицать, что этот объект мог стать северокорейским спутником-шпионом.

Минобороны КНДР предупреждало Береговую охрану Японии о готовящемся ракетном пуске. Военные планировали вывести на орбиту разведывательный спутник. Две предыдущие попытки в мае и августе провалились.

Южная Корея увидела в очередном запуске Северной ракетную и ядерную угрозу. Она аннулировала некоторые положения межкорейского военного соглашения 2018 года. К военной базе в Пусане причалил для сдерживания американский атомный авианосец USS Carl Vinson.