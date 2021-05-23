Япония обнародовала рассекреченные документы о планах СССР решить проблему мирного договора

СССР стремился мирно урегулировать территориальный спор с Японией в 1972 году: передать два из четырех спорных островов у Хоккайдо на фоне улучшения китайско-японских отношений. Рассекреченные документы обнародовало Kyodo News.

Таким образом, теперь известно, что Советский Союз опасался нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией. Это и побудило СССР к разрешению территориального спора с Японией и готовности заключить послевоенный мирный договор

Согласно рассекреченным документам, Политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза рассматривало меры по улучшению отношений с Японией 3 августа 1972 года. В частности, страна подготовила проект мирного договора. Однако Япония и Советский Союз не пришли к соглашению из-за того, что первая из этих стран настаивала на возвращении всех четырех островов.

Во время пребывания в СССР премьер-министр Какуэй Танака провел четыре раунда переговоров с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Тем не менее советская сторона так и не затронула на них территориальный вопрос и не выдвинула конкретные предложения для его урегулирования.

В документах говорится, что СССР узнал о намерении Китая осложнить какое-либо улучшение отношений между Японией и Советским Союзом. КНР стремилась нормализовать дипломатические отношения с Японией.

Политбюро считало подписание мирного договора с Японией одним из главных приоритетов своей дипломатической повестки дня. Поэтому оно решило предложить на переговорах возвращение Японии двух небольших островков. При этом чиновники отклонили требование Японии заполучить обратно два более крупных острова, Кунасири и Эторофу.