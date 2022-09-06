Япония объявила протест России после отмены безвизового режима для бывших жителей Курил | 360°

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Япония объявила протест России после отмены безвизового режима для бывших жителей Курил

Генсек кабмина Японии Мацуно: страна официально выступила против визовой политики России

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Россия отменила облегченный визовый режим для японцев, когда-то живших на Курилах. Япония уже выразила в связи с этим протест. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передал ТАСС.

Протест касается выхода страны из двустороннего соглашения об облегченном посещении южной части Курил японскими гражданами.

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«Мы считаем это неправомерным. С нашей точки зрения, это неприемлемо. На данный момент мы не получили официального уведомления от российской стороны. Вместе с тем мы выразили решительный протест», — заявил Мацуно.

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Он переложил на РФ полностью ответственность за ухудшение японско-российских отношений.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида высказал мысль о том, что суверенитет страны восходящего солнца распространяется на Южные Курилы.

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