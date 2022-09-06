Япония объявила протест России после отмены безвизового режима для бывших жителей Курил | 360°

Мир 06 сентября 2022, 07:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Япония объявила протест России после отмены безвизового режима для бывших жителей Курил Генсек кабмина Японии Мацуно: страна официально выступила против визовой политики России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия отменила облегченный визовый режим для японцев, когда-то живших на Курилах. Япония уже выразила в связи с этим протест. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передал ТАСС.

Протест касается выхода страны из двустороннего соглашения об облегченном посещении южной части Курил японскими гражданами.

Реклама

«Мы считаем это неправомерным. С нашей точки зрения, это неприемлемо. На данный момент мы не получили официального уведомления от российской стороны. Вместе с тем мы выразили решительный протест», — заявил Мацуно.

Реклама

Он переложил на РФ полностью ответственность за ухудшение японско-российских отношений.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида высказал мысль о том, что суверенитет страны восходящего солнца распространяется на Южные Курилы.

0 0 0 0 0 0