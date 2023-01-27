Мир 27 января 2023, 05:38 Япония объявила о новых санкциях против России Минэкономики Японии сообщило о введении санкций в отношении российских компаний Pixabay

Читать 360tv в

Япония вводит новые санкции против российских компаний и частных лиц. Кроме того, Токио запретил экспортировать в Россию вакцины и медицинское оборудование. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономики страны.

Также под запрет попадают оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, включая слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев. Экономические рестрикции вступят в силу с 3 февраля.

Реклама

Западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Таким образом они пытаются ослабить экономику России. Однако, как неоднократно подчеркивали в Кремле и в МИД РФ, ограничения больнее ударили США и Европе, чем самой России.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе захотели использовать замороженные российские активы для помощи Украине. СМИ утверждают, что речь не идет о конфискации средств.