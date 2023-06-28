Мир 28 июня 2023, 20:19 Япония не сможет повлиять на переименование памятной даты 3 сентября Захарова назвала неприемлемыми попытки Японии повлиять на переименование даты 3 сентября Pxhere

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Россия указала Японии на неприемлемость попыток влиять на переименование дня воинской славы 3 сентября. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написал ТАСС.

«Реакция Токио в очередной раз подтверждает нежелание администрации [премьер-министра Японии Фумио] Кисиды прямо смотреть в глаза истории и устремление навязывать искаженное представление о событиях прошлого», — заявила Захарова.

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В России приняли закон, по которому 3 сентября в России празднуют не только окончание Второй мировой войны, но и День Победы над милитаристской Японией. В ответ на это японская сторона сделала представление российским властям.

Захарова подчеркнула, что властям островного государства четко и жестко сказали, что не стоит пробовать изменить это.

В 2023 году в наименование дня воинской славы России было возвращено упоминание о победе над Японией. В 1945 году это стало финальной точкой в завершении Второй мировой войны и повлияло на международную обстановку в Тихоокеанском регион. В 1945 году 3 сентября объявили днем всенародного торжества и праздником победы над Японией, несколько лет он был выходным.

Ранее Захарова говорила о том, что Молдавия приблизилась к тому, чтобы стать пособником Украины. Власти страны идут на повод у Запада и делают собственное население заложниками.