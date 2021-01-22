Япония не присоединилась к договору о запрете ядерного оружия

Уточняется, что договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был ратифицирован 50 государствами. Документ гласит, что странам, подписавшим его, запрещена разработка, испытание, а также хранение ядерного оружия. Помимо прочего, его нельзя приобретать, транспортировать и использовать, информирует ИА НСН.

РФ, США, Великобритания, Франция и КНР заявили, что не станут заключать этот договор.