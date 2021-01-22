Япония не присоединилась к договору о запрете ядерного оружия
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна не будет присоединяться к соглашению о запрете ядерного оружия, который вступает в силу в пятницу, 22 января, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был ратифицирован 50 государствами. Документ гласит, что странам, подписавшим его, запрещена разработка, испытание, а также хранение ядерного оружия. Помимо прочего, его нельзя приобретать, транспортировать и использовать, информирует ИА НСН.
РФ, США, Великобритания, Франция и КНР заявили, что не станут заключать этот договор.